"Ich habe es eilig. Ich muss zur Arbeit." - Diese Gründe nannten Autofahrer*innen mehrmals bei Kontrollen der Polizeiinspektion 2 am Donnerstag (18.2.) in Dortmund. Auf der Derner Straße wollte ein Fahrer mit 97 km/h zur Arbeit - erlaubt sind dort jedoch nur 50 km/h. Wegen der Verkehrskontrolle kam er zu spät, denn auch die verkehrsdidaktischen Gespräche der Polizei nehmen Zeit in Anspruch.

Die Einsatzkräfte ahndeten bei diesem Sondereinsatz insgesamt mehr als 160 Verstöße. Die Kontrollen führte die Polizei im Dortmunder Norden auf der Feineisenstraße in Eving, der Derner und der Brechtener Straße sowie im Westen auf der Provinzialstraße und der Huckarder Straße durch.

In den meisten Fällen waren die von der Polizei angehaltenen Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Nach Kontrollen auf der Brechtener Straße erhalten außerdem 35 Fahrerinnen und Fahrer schriftliche Verwarnungen: Sie waren nicht angeschnallt. 18 Personen nutzten während der Fahrt das Mobiltelefon.

Zu schnell, abgelenkt durch ein Smartphone oder nicht angeschnallt. Wer so am Steuer sitzt, erhöhe nicht nur das Unfallrisiko, sondern auch das Risiko, verletzt zu werden oder für den Tod eines Menschen verantwortlich zu sein, warnt die Polizei.

Deshalb gilt dieser Appell der Polizei: "Achten Sie aufs Tempo, konzentrieren Sie sich auf den Verkehr und nicht auf Kurz- oder Sprachnachrichten."