In einem Mehrfamilienhaus am Grävinghoffweg in Eving, nördlich der Kemminghauser Straße, hat ein - zunächst unbekannter - Mann am späten Donnerstagabend (22.10.) eine Wohnungstür aufgebrochen. Sein Pech: Nachbarn hörten die Einbruchsgeräusche und verständigten um 23.17 Uhrdie Polizei.



Am Tatort nahm ein Streifenteam in der Wohnung einen 21-Jährigen ohnefesten Wohnsitz fest. Er steht unter dem Verdacht, in die Wohnung eingebrochen

zu sein. Eine Polizistin entdeckte typisches Einbruchswerkzeug. Der

Tatverdächtige wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Der schnelle Anruf bei der Polizei führte dazu, dass nichts aus der Wohnung gestohlen wurde.

"Der Beweis dafür, dass gute Nachbarschaft mit Sicherheitwertvoll ist", findet die Dortmunder Polizei und rät den Dortmundern, sich bei Fragen zum Thema Einbruchsschutz kostenlos von der Polizei beraten zu lassen. Terminvereinbarungen sind möglich unter Tel. 0231/132-7950.