In vier kurzen Sätzen lässt sich der Hergang eines Unfalls beschreiben, der sich in der Nacht auf Samstag (12.9.) gegen 2.20 Uhr auf der Derner Straße in Kirchderne ereignet hat: Alkohol getrunken, gegen Mauer gefahren, Rad verloren, Achse gebrochen.

Anwohner hatten einen lauten Knall bemerkt. Als sie auf die Straße liefen, erblickten sie einen stark beschädigten BMW, der gegen eine Mauer gefahren war. Sogleich sicherten die Anwohner die Unfallstelle ab.

Fahrer des BMW war ein 24-jähriger Bergkamener, der vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und über eine Mauer fuhr. Dabei verlor er ein Vorderrad, die Hnterradachse brach durch. Die Mauer wurde auf einer Länge von mehr als 20 Metern beschädigt, denn der BMW kam erst nach mehr als 70 Metern zum Stehen.

Weil Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm in einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Nach ersten Ermittlungen besitzt der Tatverdächtige zudem keine gültige Fahrerlaubnis.

Der BMW wurde abgeschleppt. Geschätzter Sachschaden an Fahrzeug und Mauer: insgesamt 36.000 Euro. Der Fahrer und die drei weiteren Insassen im Alter von 20, 23 und 26 Jahren hatten Glück: Sie erlitten keine Verletzungen.

Präventionstipp der Polizei: Wer Alkohol trinkt, sollte nicht Auto fahren.