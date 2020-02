Ausgelöste Rauchmelder machten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Alten Heideweg in Eving am gestrigen Dienstag (18.2.) gegen 19.45 Uhr auf einen Schwelbrand im ersten Obergeschoss aufmerksam. Im Hausflur war schon leichter Brandrauch wahrnehmbar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. In der ersten Etage drang Rauch aus einem offenen Fenster. Bei der Erkundung durch die Feuerwehr war schnell klar, dass die betroffene Wohnung seit geraumer Zeit unbewohnt war.

Ein Atemschutztrupp ging mit einem Strahlrohr über eine Drehleiter in die Brandwohnung vor, um das Feuer zu löschen. Ein zweiter Trupp stand mit einem weiteren Strahlrohr vor der mit einem Rauchschutz gesicherten Wohnungstür in Bereitschaft, musste aber nicht eingesetzt werden. Die Brandschützer fanden dann in einem Kleiderschrank einen bereits mangels Sauerstoffzufuhr erloschenen Schwelbrand vor. Personen waren nicht in der betroffenen Wohnung.

Die Feuerwehr lüftete die Wohnung und den Treppenraum durch natürliche Belüftung. Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben. Die Hausbewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen.

Insgesamt waren 36 Kräfte der Feuerwachen 1 (Mitte) und 2 (Eving) sowie des Rettungsdienstes an dem Einsatz beteiligt.