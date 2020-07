Als "Kaminfeger" im einstündigen Einsatz haben 15 Brandschützer von der Evinger Feuerwache 2 am heutigen Donnerstag (30.7.) den Brand im Kaminrohr eines Döner-Imbiss an der Derner Straße in Eving in den Griff bekommen.

Kurz vor 9 Uhr hatte sich nach Entzünden eines Holzkohlefeuers unkontrolliert Rauch aus dem Kaminrohr im Imbiss ausgebreitet. Unter Atemschutz löschte ein Trupp den Brand per CO2-Löscher. Die Holzkohle wurde aus dem Grill entfernt und im Freien mit Wasser abgelöscht. Wegen des Rauchs im Dachbereich kontrollierten die Wehrleute Lüftungsanlage, Rohr und Dach noch per Drehleiter. Mit Kaminfeger-Werkzeug reinigten sie das Kaminrohr und überprüften alles noch per Wärmebildkamera.

Nun kümmern sich Lebensmittelkontrolle und Schornsteinfeger um Weiteres.