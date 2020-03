Am gestrigen Sonntagabend (29.3.) besprühten drei Unbekannte einen ICE, der in der Abstellgruppe eines Betriebsbahnhofs in Dortmund-Scharnhorst an der Flughafenstraße abgestellt war. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Gegen 22.30 Uhr informierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über drei Graffiti-Sprayer, die den ICE-Zug mit Lackfarbe besprüht haben sollen. Nach Angaben des 20-jährigen Zeugen sollen die drei Männer mehrere Graffitis mit einer Gesamtgröße von circa 50 Quadratmetern mit Lackfarbe auf den Zug gesprüht haben. Als sie den Mitarbeiter bemerkt hätten, seien sie in ein angrenzendes

Waldstück geflohen.

Eine Nahbereichsfahdung durch Einsatzkräfte der Bundespolizei verlief ergebnislos. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Bundespolizei hofft auf Zeugen, die die drei Personen zwischen 20.30 und 21 Uhr im Bereich des Betriebsbahnhofs Scharnhorst an der Flughafenstraße beobachtet haben. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Service-Telefonnummer 0800 6 888 000 entgegen.