In der Umbreitstraße in Brechten hat die Dortmunder Feuerwehr gestern Nachmittag (12.11.) zwei Arbeiter aus ihrer Notlage befreit.

Wie die Feuerwehr heute (13.11.) mitgeteilt hat, waren die beiden Arbeiter gegen 15.30 Uhr wegen eines technischen Defekts an ihrem Hubsteiger in luftiger Höhe gefangen. Sie hatten eigentlich Reparaturen an der Dachrinne eines dreigeschossigen Hauses in rund sieben Meter Höhe durchführen wollen. Feuerwehrleute befreiten die Betroffenen aus der Hubarbeitsbühne, die ihren Dienst versagt hatte. Glücklicherweise wurde niemand wurde verletzt.

Wehrleute der zuständigen Feuerwache 2 (Eving) machten sich vor Ort mit demNotfahrbetrieb der Hubarbeitsbühne vertraut. Zugute kam den Rettern hierbei, dass sie sich im Übungsdienst auf der Wache auch regelmäßig mit dem Notfahrbetrieb der Drehleitern beschäftigen. Dieses Wissen konnten sie nun nutzen.

Mit Muskelkraft, durch Pumpen des Hydraulik-Aggregates und das Ansteuern der benötigten Hydraulikventile konnte ein Feuerwehr-Trupp den Hubarm der Arbeitsbühne absenken. Kurze Zeit später konnten die zwei Arbeiter unverletzt und erfreut über ihre geglückte Befreiung aus dem Arbeitskorb steigen.

Im Einsatz in Brechten war ein Grundschutztrupp der Feuerwache 2 mit Einsatzleitwagen, Hilfeleistungs-Löschfahrzeug und Drehleiter.