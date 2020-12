Am Dienstagabend (22.12.) wurde die Feuerwehr in den Dornröschenweg nach Kemminghausen gerufen, weil ein Rauchmelder in einer Wohnung ausgelöst hatte. Vor dem Haus in der Märchensiedlung erwarteten die besorgten Bewohner, von denen glücklicherweise niemand verletzt war, bereits die Feuerwehr. Leider konnte niemand verlässliche Angaben machen, ob sich in der Wohnung noch Personen aufhielten.

Da auf Anklopfen und Schellen niemand die Tür öffnete, öffneten die Brandschützer diese gewaltsam. Bei der Durchsuchung der Wohnung fand der Trupp eine Frau im verrauchten Schlafzimmer. Die Feuerwehrleute brachten sie umgehend ins Freie und übergaben sie dem Rettungsdienst, der sie in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus transportierte.

Danach löschten die Feuerwehrleute eine kleine Brandstelle und konnten so Schlimmeres verhindern.Weitere Kräfte kontrollierten die anderen Wohnungen im Gebäude und führten Lüftungsmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter durch.

Die Polizei übernahm abschließend die Einsatzstelle und sicherte die Wohnung.

Die Feuerwehr war mit 21 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen an der Einsatzstelle.