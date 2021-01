Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (28.1.) auf der Autobahn A 2 bei Dortmund sind drei Menschen verletzt worden. Fünf Fahrzeuge waren laut Polizei an dem Unfall auf derFahrbahn in Richtung Oberhausen beteiligt. Laut Polizei-Schätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge staute sich gegen 16.40 Uhr der Verkehr hinter demKreuz Dortmund-Nordost. Mehrere Fahrzeuge bildeten in dem Zuge eine

Rettungsgasse. Ein von hinten herannahender Autofahrer aus Gelsenkirchen

erkannte die Situation aus bislang ungeklärter Ursache offenbar zu spät.

Mitseinem Skoda prallte der 62-Jährige gegen den links eingeordneten Land Rover

eines 54-Jährigen aus Werne, danach rechts gegen den BMW eines 32-Jährigen aus

Lünen und zuletzt gegen den Mercedes eines 61-Jährigen aus Herne. Dieser befand

sich vor dem Land Rover. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW noch gegen

einen langsam vor ihm rollenden Sattelzug geschoben.

Bei dem Unfall erlitt der 32-jährige Lüner schwere Verletzungen. Weil er im Wagen eingeklemmt war, befreite ihn die Feuerwehr mit entsprechendem Werkzeug.Der 62-Jährige aus Gelsenkirchen verletzte sich leicht. Ebenso eine 53-Jährige

aus Selm, die mit im Land Rover saß. Rettungswagen brachten die beiden Männer

zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die 53-Jährige konnte nach

ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste insbesondere die betroffene Richtungsfahrbahn bis etwa 18.35 Uhr gesperrt werden. Auch einHubschrauber war in den Einsatz eingebunden.