Im Flur eines Mehrfamilienhauses an der Altenderner Straße in Derne hat in der Nacht auf den heutigen Donnerstag (6.8. ein Kinderwagen gebrannt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gemeldet wurde der Brand gegen 1.50 Uhr. Betroffen war der Flur eines Hauses gegenüber des dortigen Einkaufszentrums. Nach den ersten Ermittlungen geht diePolizei von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Ermittlungen

dauern an.

Gesucht werden nun Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise sind zu richten an den Kriminaldauerdienst der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231/132-7441.