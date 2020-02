Den Brand eines Kleinbusses und mehrere Brandherde in einem leerstehenden Gebäude in Brechten, hinter der Schallschutzwand der Autobahn A2 gelegen, hat die Dortmunder Feuerwehr am heutigen Sonntagmorgen (9.2.) bekämpft.

Um 4.20 Uhr hatte die Leitstelle der Feuerwehr den Notruf eines Autofahrers erreicht. Er war auf der BAB2 unterwegs und hatte Rauch hinter der Lärmschutzwand bemerkt. Die zur Erkundung der Lage ausgeschickten Einsatzkräfte eines Löschfahrzeugs der Feuerwache 2 (Eving) machten einen am Heck brennenden Kleinbus sowie ein brennendes Gebäude aus.

Im Haus hatte sich der Brand bereits auf eine komplette Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebreitet. Ein weiterer Brandherd befand sich im Keller. Das Feuer drohte zudem an zwei Stellen auf den Dachstuhl überzugreifen. Mit zwei Strahlrohren gingen die Wehrleute gegen den Brand vor und forderten weitere Einsatzkräfte nach.

Die nachrückenden Einsatzkräfte der Feuerwachen 6 (Scharnhorst) und 3 (Neuasseln) sowie der Freiwilligen Feuerwehr Eving (LZ25) nahmen weitere Strahlrohre vor und stiegen über zwei Drehleitern in die Brandwohnung zur Personensuche und Brandbekämpfung ein. Alle Zimmer im Obergeschoss und der Keller wurden durchsucht, vorhandene Glutnester abgelöscht. Personen waren glücklicherweise nicht im Gebäude. Das brennende Fahrzeug wurde mittels eines Pulverlöschers gelöscht. Der Energieversorger trennte das Gebäude zudem von allen Versorgungsleitungen ab.

Im Einsatz waren 46 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes.