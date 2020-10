In Eving haben in der Nacht zu Samstag (3.10.) zwei Mülltonnen sowie eine Hecke gebrannt. Die Polizei hat nun heute (4.10) einen Zeugenaufruf gestartet.

Polizei und Feuerwehr waren zunächst gegen 3.30 Uhr alarmiert worden. An der Ecke Berg-/Kappenberger Straße brannte ein Müllcontainer, den die Feuerwehr löschte. Kurze Zeit später wurde ein weiterer Mülltonnen-Brand an der Bergstraße bekannt, der ebenfalls gelöscht werden musste. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten an der Grävingholzstraße in Höhe Solacker zudem einen kleinen Brand in einer Hecke.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in den betroffenen Bereichen in der Nacht auf den Feiertag verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Mit Hinweisen sollte man sich melden beim Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.