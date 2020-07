Nach versuchter Brandstiftung an der Ulu Moschee in Eving in der Nacht auf den 21. Oktober des letzten Jahres sucht die Polizei nun gezielt mit Lichtbildern nach einer Person.

Bislang unbekannte Täter hatten damals in der Nacht auf den 21. Oktober des letzten Jahres zwei Flaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit auf die Ulu Moschee am Gründlingsweg geworfen. Die Verdächtigen flüchteten anschließend vom Tatort.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund veröffentlicht die Polizei nun zwei Fotos eines Mannes. Ermittlungen zufolge hielt sich dieser am Abend des 20. Oktober mit zwei weiteren Personen in einer Tankstelle auf der Bornstraße in der nahen Nordstadt auf. Die gezeigten Aufnahmen zeigen die Bilder einer Überwachungskamera.

Die Polizei fragt: Kennen Sie die auf den Fotos abgebildete Person und/oder können Sie Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231/132-7441 entgegen.