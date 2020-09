Glücklicherweise keine Personenschäden sind zu beklagen, nachdem es am Samstag (12.9.) gegen 13.40 Uhr in der Öztaler Straße in Eving zu einem Küchenbrand in einer Erdgeschosswohnung in einem viergeschossigen Wohnhaus gekommen. war. Eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurde vom Rettungsdienst betreut.

Bei ihrem Eintreffen stellten die Feuerwehrkräfte Flammenschein und Rauchentwicklung fest. Die Bewohner im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss hatten das Haus bereits verlassen. Die Bewohner des dritten und vierten Obergeschosses befanden sich in einem ungefährdeten Bereich auf den Balkonen des Gebäudes und wurden durch die Feuerwehr betreut.

Erfolgreich bekämpfen konnte die Feuerwehr den Brand mit zwei Strahlrohren über einen Innen- sowie Außenangriff.

Im etwa einstündigen Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 1 (Mitte) und 2 (Eving) sowie der Rettungdienst.