In die Deutsche Straße nach Eving mussten Feuerwehr und Rettungsdienst gestern (28.2.) gegen 12.30 Uhr ausrücken. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, bemerkten sie gleich, dass Rauch aus einem Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss drang.

Ein Trupp wurde unter Atemschutz mit einem C-Rohr in die betroffene Wohnung geschickt, um diese auf vermisste Personen zu durchsuchen und den Brand zu bekämpfen. Um eine Verrauchung des Treppenraumes, wichtiger Rettungsweg für die anderen Bewohner des Hauses, zu verhindern, brachte die Feuerwehr einen mobilen Rauchvorhang, einen so genannten Smokestopper an. Ein weiterer Trupp kontrollierte den Treppenraum auf eine mögliche Schadensausbreitung und weitere Personen.

Das Feuer in der Küche der Wohnung im Erdgeschoss konnte schnell gelöscht werden, so dass der Schaden auf den Entstehungsraum begrenzt blieb. Der Mieter der Wohnung wurde dem Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung übergeben. Er konnte jedoch nach einer kurzen Untersuchung zuhause bleiben.

Dann kam der Hochleistungslüfter zum Einsatz um die verrauchte Wohnung zu entrauchen. Nach einer abschließenden Kontrolle von Wohnung und Gebäude konnte die Einsatzstelle an den Mieter übergeben werden.

Am Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwache 2 (Eving), der Feuerwache 1 (Mitte) sowie des Rettungsdienstes beteiligt. Die Deutsche Straße war für den Zeitraum der Rettungsarbeiten im Bereich des Hallenbades voll gesperrt.