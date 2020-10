Nachdem heute Mittag (7.10.) ein Bus der Linie 423 an der Schafstallstraße aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Hauswand gefahren war, rückte die Feuerwehr Dortmund kurznach 13.30 Uhr nach Lanstrop aus. Der Busfahrer sowie eine Mitfahrerin wurden beim Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Glücklicherweise waren keine Personen im Bus eingeklemmt worden und die Fahrgäste konnten - noch vor Eintreffen der Rettungskräfte - den Bus größtenteils eigenständig verlassen. Neben dem verletzten Busfahrer klagte eine Mitfahrerin über Kopfschmerzen; sie wurde ebenfalls vom Rettungsdienst untersucht. Zeugen hatten die verletzte Frau zuvor für eine Weile in ihrem Wagen untergebracht.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher und kontrollierte den Unfall-Bus; Betriebsstoffe waren jedoch nicht ausgelaufen. Auch eine offensichtliche Beschädigung am Gebäude konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht feststellen. Indes forderte die Polizei zur weiteren Begutachtung einen Statiker an.

Abschließend unterstützte die Feuerwehr noch das Verkehrsunternehmen DSW21 bei der Bergung ihres Busses, um den Abtransport des Unfallfahrzeuges vorzubereiten.

Am Einsatz waren insgesamt 26 Einsatzkräfte der Feuerwache 6 (Scharnhorst), der Spezialeinheit Bergung der Feuerwache 1 (Mitte) sowie des Rettungsdienstes beteiligt.