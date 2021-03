An der Evinger Straße hat die Polizei am gestrigen Mittwoch (3.3.) gegen 17.30 Uhr zwei mutmaßliche Drogendealer vorläufig festgenommen und eine Wohnung durchsucht. Ermittler beschlagnahmten hierbei eine große Bandbreite an Betäubungsmitteln und Bargeld.

Nach umfangreichen Ermittlungen stellten zivile Polizeibeamte einen 42-jährigen Tatverdächtigen sowie eine 26-jährige mögliche Komplizin - beide sind Dortmunder - auf frischer Tat. Nach ersten Erkenntnissen stehen die beiden im Zusammenhang mit Drogengeschäften auf der Evinger Straße.

Zudem führten Hinweise aus der Bevölkerung zu einer verdächtigen Wohnung. Tatsächlich beobachteten die Beamten dort ein reges Treiben. Die Polizisten leiteten auch eine Handvoll Strafverfahren gegen augenscheinliche Käufer ein. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Einen 35-jährigen Dortmunder traf es doppelt: Er kaufte offensichtlich Betäubungsmittel und hat ein entsprechendes Strafverfahren zu erwarten. Außerdem fuhr er mit dem Auto davon. Aufgrund der Ordnungswidrigkeitenanzeige erwarten ihn daher auch ein Fahrverbot und mindestens 500 Euro Bußgeld.