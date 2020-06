Am Donnerstag (25.6.) gegen 21.48 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem besonderen Einsatz in die Straße Brüggenfeld im Scharnhorster Nordwesten alarmiert. Ein Spaziergänger hatte dort in einem Gebüsch eine Schlange entdeckt.

Er meldete den Fund über die Notrufnummer 112 der Feuerwehr. Nach Einweisung durch den Anrufer fanden die Einsatzkräfte vor Ort sehr schnell ein etwa 80 cm langes Reptil. Sie steckten die Schlange in einen sicheren Karton und nahmen sich mit in die Feuerwache Scharnhorst. Der von der Leitstelle angeforderte Experte aus Bochum konnte dort indes schnell Entwarnung geben.

Bei dem Tier handelte es sich um eine ungiftige einheimische Ringelnatter, eine artgeschützte Schlange, die über fast ganz Deutschland verbreitet ist. Diese gilt als wasserliebend - und der Erlenbach, ein Zufluss zum Kirchderner Graben, ist nicht weit.

Im Anschluss wurde die Schlange von dem Fachmann an einem geeigneten Ort wieder ausgewildert.

Im Einsatz befanden sich sechs Einsatzkräfte der Feuerwache 6 (Scharnhorst).