Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Dienstag (17.11.) in Kirchderne ereignet hat, fahndet die Polizei seit heute (20.11.) nach einem flüchtigen Rollerfahrer - und sucht weitere Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein mit zwei Personen besetzter Roller gegen 19.30 Uhr auf dem Sattelweg in Richtung Osten unterwegs. Aus bislangungeklärter Ursache verlor der Fahrer offensichtlich die Kontrolle über sein

Zweirad und stürzte. Der Roller rutschte über die Fahrbahn und stieß in Höhe des Hauses Nummer 4 gegen einen geparkten Pkw.

Ein Zeuge sah noch, wie einer der beiden das Zweirad wieder aufrichtete und beide zu Fuß in Richtung Osten flüchteten. An dem Fahrzeug einer 38-Jährigen aus Dortmund entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, denen zur besagten Tatzeit ein Roller im Bereich des Sattelweges aufgefallen, oder denen jemand bekannt, dessen Zweirad seit kurzem beschädigt ist und Hinweise zur möglichen Identität des Fahrers geben kann. Hinweise nimmt die Polizeiwache Scharnhorst, Gleiwitzstr. 267, unter Tel. 0231/132-3621 entgegen.