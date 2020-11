Gestern (23.11.) gegen 10.40 Uhr haben zwei unbekannte Tätereine 84-jährige Dortmunderin in Eving beraubt. Die Kripo sucht nun Zeugen.



Nach eigenen Angaben war die Seniorin mir ihrem Rollator zu Fuß auf der Bayrischen Straße unterwegs. In Höhe des dortigen Supermarkts traten plötzlich zwei Männer an sie heran und verwickelten sie in einGespräch. Einer der Täter griff dabei in die Handtasche der Dortmunderin und

entwendete ihre Geldbörse. Die Dortmunderin sprach den Unbekannten daraufhin an, worauf der Täter der Frau mit der Hand in das Gesicht schlug. Glücklicherweise blieb die Seniorin unverletzt.

Beide Männer flüchteten dann in unbekannte Richtung. Die Täter sollen circa 20 Jahre alt gewesen sein. Sie hatten eine schlanke Statur und kurze schwarzeHaare. Zur Tatzeit trugen sie schwarze Oberbekleidung, Jeans und einen Mund-Nasen-Schutz.

Hinweise sind zu richten an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231/132-7441.