Am heutigen Samstagmorgen (7.3.) gegen 5 Uhr wurde die Dortmunder Feuerwehr zu einem Unfall am Dortmund-Ems-Kanal alarmiert: Ein Mann war mit seinem Pkw ins Hafenbecken in Lindenhorst gefahren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Nach Aussage des Fahrers, der das sinkende Fahrzeug glücklicherweise noch eigenständig über das Fenster verlassen konnte, sollte sich keine weitere Person im Auto befinden.

Die Feuerwehr begann daraufhin mit der Bergung des Wagens vom Grund des Hafenbeckens in rund vier Meter Tiefe. Taucher der Spezialeinheit Wasserrettung brachten so genannte Hebekissen an dem gesunkenen Auto an. Durch das Aufblasen dieser Kissen mit Luft konnte der Wagen an die Wasseroberfläche gebracht werden. Dann hob ein Feuerwehrkran den Pkw aus dem Wasser.

Der Rettungsdienst brachte den durchnässten Fahrer zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 15 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz dauerte etwa Stunden.