Drei bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Freitagmittag (13.3.) ein Ehepaar in ihrer Wohnung in der Ötztaler Straße in Eving brutal überfallen. Sie fesselten das Paar und flüchteten nach der Tat mit einem hohen Bargeldbetrag. Dies teilte die Polizei erst heute Nachmittag (17.3.) mit.

Ersten Ermittlungen zufolge schellten die Verdächtigen gegen 12.35 Uhr an der Wohnungstür der Mieterin am Ende der Sackgasse. Die maskierten Männer drängten die Frau zurück in die Wohnung, fesselten sie und forderten unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld.

Wenig später kehrte ihr Ehemann von einem Einkauf zurück. Als er die Wohnung betrat, schlugen ihn die Täter mit der stumpfen Seite einer Axt nieder. Sie fesselten ihn ebenfalls und wiederholten ihre Forderung. Der Ehemann übergab dem Trio daraufhin einen hohen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten die drei Männer über den Hausflur des mehrstöckigen Mietshauses in unbekannte Richtung.

Alle Täter waren offenbar männlich, maskiert und jeweils rund 1,80 m groß. Sie trugen zur

Tatzeit dunkle Oberbekleidung und schwarze Jogginghosen. Sie sprachen Deutsch, einer der Täter vermutlich mit russischem, ein weiterer mit türkischem Akzent.

Die Kripo sucht dringend Zeugen des Vorfalls

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen des Vorfalls. Wer zur Tatzeit die verdächtigen Männer und/oder ein verdächtiges Fahrzeug in der Ötztaler Straße gesehen hat, wird gebeten, sich in der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.