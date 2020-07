In der Bergstraße in Eving kam es am Donnerstagabend (16.7.) gegen 20.30 Uhr zu einem Küchenbrand. Bei Eintreffen des Löschzug 2 (Eving) war schon eine starke Verrauchung aus dem Küchenfenster zu sehen.



Da unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden, verschaffte ein Trupp, der unter Atemschutz vorging, Zugang über ein Fenster. Die in Vollbrand stehende Küchenzeile konnte zügig gelöscht werden. Schnell war klar, dass sich niemand in der Wohnung befand. Die Wohnung wurde mit einem Lüfter entraucht. Dabei fanden die Einsatzkräfte einen toten Wellensittich.

Die von einem Spaziergang heimkehrende Wohnungsbesitzerin erschrak bei dem Anblick der Wohnung. Sie wurde kurzzeitig rettungsdienstlich betreut. Ihr Sohn hat sich laut Feuerwehr-Auskunft dann um sie gekümmert. Denn die Wohnung ist durch den entstandenen Brandschaden derzeit nicht bewohnbar.

Die Ermittlung der Brandursache hat die Polizei übernommen

Es waren 36 Kräfte von der Feuerwache 1 (Mitte), der Feuerwache 2 (Eving) und des Rettungsdienstes im Einsatz.