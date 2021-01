Nach anonymen Hinweisen hat die Dortmunder Polizei bereits am Vormittag des 11. Januar die abgetrennten Köpfe zweier Rehe in Scharnhorst gefunden. Sie ermittelt wegen des Verdachts auf Jagdwilderei und ist heute (21.1.) mit einem Aufruf um Mithilfe an die Öffentlichkeit gegangen.

Die Köpfe der beiden Rehe lagen wenige Meter voneinander entfernt in der Nähe eines Waldstücks nahe der östlich von Schäffleweg und Werzenkamp liegenden Kleingärten. Der Körper der Tiere wurde durchden beziehungsweise die unbekannten Täter offenbar mitgenommen. Die beiden Tierköpfe wurden

mittlerweile durch den zuständigen Jagdausübungsberechtigten entfernt.

Schüsse gehört? Verdächtige beobachtet?

Die Polizei fragt nun: "Haben Sie am 11. Januar oder in den Tagen davorschussähnliche Geräusche aus dem betroffenen Waldstück wahrgenommen? Konnten Sie

verdächtige Personen beobachten?"

Hinweise nimmt die Kriminalwache derDortmunder Polizei unter Tel. 0231/132-7441 entgegen.