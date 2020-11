Lieblingsorte des Dortmunder Nordens erleben - das kann man derzeit und noch bis einschließlich 23. November ohne großen Aufwand in der Stadtteilbibliothek Eving erleben.

Wie sehen die Lieblingsorte der Dortmunder*innen in der „nordwärts“-Gebietskulisse aus? Eine sehr anschauliche Antwort auf diese Frage vermittelt in der Bücherei am August-Wagner-Platz die Wanderausstellung des städtischen Projekts "nordwärts".

Nachdem die Lieblingsorte-Ausstellung bereits im August drei Wochen in der Kokerei Hansa in Huckarde gastierte (der NA berichtete), ist sie nach Eving gewandert und dort in der Stadtteilbibliothek im Haus der Bezirksverwaltungsstelle Eving während der - aktuell eingeschränkten - Öffnungszeiten und coronabedingt nur nach Anmeldung zu besichtigen.

In jeder einzelnen Fotografie steckt ein Stück Dortmunder Heimatliebe, Herz und Persönlichkeit. Denn abgebildet sind nicht einfach irgendwelche Perspektiven aus Dortmund – es sind Orte, die Menschen aus dem Dortmunder Norden zu ihren Lieblingsorten erklärt haben. Aufgerufen zur Suche nach diesen Orten hatte die Koordinierungsstelle "nordwärts" der Stadt schon 2019.

Eine Auswahl der vorgeschlagenen Orte wurde anschließend von Dortmunder Fotografen abgelichtet und professionell aufgearbeitet. Im Ergebnis steht eine „nordwärts“-Fotoausstellung, die durch alle nördlichen Stadtbezirke wandern wird.

Wer vielleicht ebenfalls einen Lieblingsort benannt hat, kann sich nun beim Besuch der Stadtteilbibliothek Eving überraschen lassen, ob es „sein Ort“ in die Ausstellung geschafft hat. Die Projekt-Verantwortlichen rufen zudem dazu auf: "Machen Sie ein Foto von sich und Ihrem Lieblingsort und laden Sie es bei Instagram unter dem Hashtag #nordwärtsLieblingsorte hoch. Oder Sie schicken es per E-Mail an nordwaerts@dortmund.de. Die besten Beiträge werden unter www.dortmund-nordwaerts.de veröffentlicht."

 Öffnungszeiten der Bibliothek Eving, August-Wagner-Platz 2-4, sind dienstags von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr. Vorherige Anmeldung: Tel. 0231/50-25446.

 Weitere Infos zu den Lieblingsorten des Nordens online auf dortmund-nordwaerts.de/highlights/lieblingsorte.