Wie sehen die Lieblingsorte der Dortmunder*innen im Norden - genauer: in der "nordwärts"-Gebietskulisse - aus? Ab heute (28.7.) und noch bis zum 16. August lohnt sich ein Besuch des beeindruckenden Industriedenkmals Kokerei Hansa in Huckarde gleich doppelt.

Denn zu dieser Zeit gibt es nicht nur Geschichten der Montanindustrie zu erleben, sondern auch eine Fotoausstellung der besonderen Art.

Drei Wochen lang ist die "nordwärts"-Lieblingsorte-Ausstellung in der Kokerei zu Gast und bringt hochwertige Fotoaufnahmen von Orten im Dortmunder Norden in die historische Kompressorenhalle der Kokerei.

In jeder einzelnen Aufnahme stecke ein Stück Dortmunder Persönlichkeit, wirbt Stadt-Pressesprecher Michael Meinders: "Abgebildet sind nicht einfach irgendwelche Orte aus Dortmund – es sind Orte, die Menschen aus dem Dortmunder Norden als ihre Lieblingsorte bezeichnen."

Einer dieser besonderen Orte ist die Kokerei Hansa selbst. Mit dem markanten hölzernen Löschturm sowie dem hohen Kohlen- und Sortenturm ist sie mittlerweile ein Wahrzeichen und zugleich eine Landmarke im Dortmunder Norden und schon weit von der Emscherallee aus sichtbar. Noch bis 1992 wurden hier täglich Tausende Tonnen Koks produziert und die Maschinen standen niemals still. Heute ist die Anlage ein Industriedenkmal und Ankerpunkt auf der Route der Industriekultur. Besucher von nah und fern können hier in die Geschichte von Kohle und Koks eintauchen, Führungen und Veranstaltungen besuchen oder das Areal für Spaziergänge nutzen.

Aufgerufen zur Suche nach den Lieblingsorten hatte die Koordinierungsstelle "nordwärts" der Stadt im Jahr 2019 – sowohl über die sozialen Medien, als auch analog mit einer Plakataktion und auf Stadtteilfesten wie DortBunt.

Eine Auswahl der beim "nordwärts"-Team eingegangenen Orte wurde anschließend von Dortmunder Fotografen fotografiert und professionell aufgearbeitet. Im Ergebnis steht eine Ausstellung, die nach ihrem Auftakt in der Kokerei Hansa zukünftig auch durch die weiteren nördlichen Stadtbezirke wandern soll.

Und Meinders ergänzt: "Sie haben auch einen Lieblingsort eingereicht? Besuchen Sie die Kokerei Hansa und lassen Sie sich überraschen, ob es Ihr Ort in die Ausstellung geschafft hat. Machen Sie ein Foto von sich und Ihrem Lieblingsort und laden Sie es bei Instagram unter dem Hashtag #nordwärtsLieblingsorte hoch oder schicken Sie es per E-Mail an nordwaerts@dortmund.de." Die besten Beiträge werden auf der Homepage www.dortmund-nordwaerts.de veröffentlicht.(NA)

 Zu besichtigen ist die Ausstellung im Rahmen der offiziellen Öffnungszeiten der Kokerei Hansa, Emscherallee 11, dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 16 Uhr. Weitere Infos: dortmund-nordwaerts.de/highlights/lieblingsorte .