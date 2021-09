Kirschlorbeer contra Sommerflieder:

Während der Kirschlorbeer das ganz Jahr schön grün ist, verliert der Sommerflieder im Herbst seine Blätter. Dennoch würde ich in meinem Garten dem Sommerflieder den Vorzug geben, denn nichts ist schöner als die Menge an Schmetterlingen, die sich im Sommerflieder tummelt, während sie dem Kirschlorbeer die kalte Schulter zeigt. Ob Admiral oder Tagpfauenauge, sie alle sind in den weißen oder lilafarbenen Dolden des Sommerflieders zu finden. Schön sind sie immer, ob sie die Flügel geöffnet oder geschlossen haben. Doch schauen sie selbst.