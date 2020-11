Weil die Plätze in den katholischen Kirchen des Pastoralverbundes Eving-Brechten in diesem Corona-Jahr sehr begrenzt sind, ist es unbedingt erforderlich, sich zu den Gottesdiensten an Heiligabend anzumelden. Ohne vorherige Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich.

Anmelden können sich Kirchgänger aus Eving, Brechten und Lindenhorst vom 28. November bis zum 13. Dezember wie folgt:

 St. Antonius (Brechten): Abgabe des vollständig ausgefüllten Formulars beim Ordnungsdienst vor den Gottesdiensten oder Einwurf in den Postkasten am Heinrich-Weber-Haus.

 St. Barbara (Eving-Lindenhorst): Abgabe des vollständig ausgefüllten Formulars beim Ordnungsdienst nach den Gottesdiensten oder Einwurf in den Postkasten am Gemeindebüro St. Barbara.

 St. Marien (Obereving): Abgabe des vollständig ausgefüllten Formulars beim Ordnungsdienst vor den Gottesdiensten oder Einwurf des vollständig ausgefüllten Formulars in den Postkasten am Pfarrbüro.

Anmeldeformulare findet man in den Kirchen; man kann diese sich auch über die Pfarrbüros per E-Mail zuschicken lassen.

Weil nach der Anmeldung ein Platz reserviert wird, sei es am 24. Dezember ausreichend, frühestens 20 Minuten vor Beginn da zu sein.

Sollte kein Platz mehr verfügbar sein, werde sich der Pastoralverbund zeitnah bei den Anmeldern melden. Nicht vollständig ausgefüllte Formulare könne man nicht berücksichtigen.

Während des ganzen Gottesdienstes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Da man indes das Infektionsgeschehen an Weihnachten nicht kennen kann, könnten kurzfristige Änderungen nötig sein, über die der Pastoralverbund informieren werde.