Künstlerin Bruni Braun aus Scharnhorst ist in ihrem Ehrgeiz ungebrochen, in ihrer Küche daheim neue Food-Art-Werke im Rahmen ihres "Homeoffice-Anti-Corona-blues-Projekts" zu schaffen und zu fotografieren.

Aktuell bezieht sich Braun nach eigener Aussage auf den aktuellen Wohnmobil-Boom und den damit verbundenen Drang nach Reisen ohne Einschränkungen und nach Unabhängigkeit. Auch wenn Brauns eigene Lust aufs Wohnmobil vor zwei Jahren nach einem Raubüberfall bei einem Südfrankreich-Urlaub gestorben ist. Braun: "Möge so ein Unheil niemandem mit seinem Wohnmobil geschehen, für uns ist das Thema durch."

Dennoch konnte Bruni Braun ein neues, heiteres Lebensmittelkunst-Objekt zum Thema "Reisen mit dem Auto" mit Freude aus Ciabatta-Brot, Würstchen und Bratenaufschnitt, Mais, Salat und Gemüse gestalten: arme Würstchen auf dem Weg nach Italien?

Und Autorin Bruni Braun hat dazu mit einer offensichtlichen Reminiszenz an Conny Froboess' Schlager "Zwei kleine Italiener" aus dem Jahr 1962 natürlich auch unter dem Titel "Reisen ohne Einschränkungen" wieder gedichtet:

"Eine Reise in den Süden

ist nun wieder chic und fein,

Corona setzt uns leider Grenzen,

doch unabhängig will man sein.

Einst waren Heringe und Zelt

der Trend zu reisen in die Welt.

Doch heute möchte man sich recken

im Wohnmobil ob groß ob klein,

von dort aus nun die Welt entdecken,

von Einschränkungen verschont zu sein.

Dann liegt man irgendwo im Grase

und macht Corona eine Nase."