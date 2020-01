Auch in diesem Jahr möchten die Hobby-Schauspieler*innen der Komödie St. Marien Obereving bei gleicht acht Vorstellungen wieder die Lachmuskeln ihres treuen Publikums strapazieren.

2020 führt das Ensemble die Komödie „Bauer sucht...“ von Natalie Dünzebach und Martina Gerhold auf. Sollte die Fantasie des Zuschauers Verknüpfungen zu Fernsehformaten gewisser Privatsender herstellen, so sei das durchaus zulässig, teilt dazu Jürgen Blom von der Komödie mit wissendem Schmunzeln mit: "Aber es verhält sich doch irgendwie anders, wie so oft im richtigen Leben."

Kurz zum Inhalt des Stücks: Der verwitwete Bauer Karl Hofeditz ertränkt seit Jahren seine Trauer im Alkohol. Eines Tages, als seiner Mutter Trude mal wieder alles zu viel wird, schmiedet sie einen Plan. Es muss wieder eine Frau ins Haus! Ob ihr Plan funktioniert, das erfährt der Zuschauer in diesem kurzweiligen Stück.

Die Premiere im Gemeindesaal St. Marien, Ecke Bayrische Straße/Alter Heideweg, findet statt am Donnerstag, 30. April, um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am Freitag, 1. Mai, 16 Uhr, am Samstag, 2. Mai, 18.30 Uhr, am Sonntag, 3. Mai, 16 Uhr, sowie am Donnerstag, 7. Mai, 19.30 Uhr, am Freitag, 8. Mai, 19.30 Uhr, am Samstag, 9. Mai, 18.30 Uhr sowie am Sonntag, 10. Mai, um 16 Uhr.

Ob und wie viele Eintrittskarten es noch jeweils gibt, erfährt man auf der Webseite der Theatergruppe: www.stmarien-obereving.de. Auch die Warteliste ist aufgeführt. Kartentelefon: Tel. 0231/5327299 (AB).