Im Rahmen des "Kindertheaters vor Ort" gastiert am Mittwoch, 6. Oktober, um 10 Uhr das "Theater Mario" aus Duisburg mit "Der kleine Rabe Socke kommt mit Alles Meins!" in der Bibliothek Eving, August-Wagner-Platz 2-4. Geboten wird eine vergnügliche Geschichte mit Figuren nach dem Bestseller von Neele Most und Annet Rudolph, geeignet für Zuschauer ab vier Jahren.

Zum Inhalt: Den temperamentvollen kleinen Raben könnte man wirklich gern haben, wenn er nicht alles, was den anderen Tieren lieb und teuer ist, klauen würde. Verstecken hilft nicht, denn der kleine Rabe kennt so viele Tricks, dass jeder Schatz im Rabennest landet.

Das Figurentheater findet unter Wahrung aller Hygiene-Vorschriften laut Corona-Schutzverordnung statt.

Gefördert wird die Aufführung aus Mitteln der Sparkasse Dortmund und des städtischen Kulturbüros. Eintritt: 2 Euro. Anmeldung zum Besuch: Tel. 0231/50-25446.