Simon I. und Vivienne I. werden das Kinderprinzenpaar der Session 2022. Die Karnevalsjugend Dortmund und der Festausschuss Dortmunder Karneval haben die designierten neuen Nachwuchs-Tollitäten nebst Gefolge jetzt im Hotel Drees, der ständigen Residenz der Kinderprinzenpaare, vorgestellt. Beide Kinder gehören Karnevalsvereinen im Dortmunder Norden an.

Simon Vogt und Vivienne Hartmann – beide zehn Jahre jung – werden als Prinz Simon I. und Prinzessin Vivienne I. den Kinderkarneval in Dortmund in der kommenden Session repräsentieren. Simon ist Mitglied der Karnevalsgesellschaft (KG) Grün-Gold Scharnhorst und stand in der Session 2017/2018 als Adjutant schon Prinz Leon I. zur Seite. Vivienne ist Mitglied der Narrenzunft Blau-Weiß 1964 in Eving und war dort bisher in der Jugendgarde aktiv.

Das Kinderprinzenpaar mit Gefolge kommt in diesem Jahr aus drei Mitgliedsvereinen: der KG Grün-Gold Scharnhorst, der in Eving beheimateten Narrenzunft Blau-Weiß 1964 und der KG Kiek es drin Lütgendortmund. Als Hofstaat stehen dem künftigen Kinderprinzenpaar zur Seite Adjutant Julian Vogelsang (10 Jahre) von der KG Kiek es drin Lüdo, Pagin Vivian Vogelsang (10) von der KG Kiek es drin, Pagin Lara Klotz (10) von der KG Grün-Gold sowie Standartenträger Dominik Gehde (13) von der Narrenzunft Blau-Weiß.

Als Betreuerinnen stehen dem Kinderprinzenpaar wieder Roswitha Buchholz und Petra Neumann zur Verfügung. Sie nehmen Wünsche für einen Besuch des Kinderprinzenpaares mit Hofstaat unter der E-Mail-Adresse kinderprinzenpaar@dortmunderkarneval.de entgegen.

Die Proklamation des Kinderprinzenpaares ist für Samstag, 13. November, um 15:11 Uhr geplant. Dann treten sie die Nachfolge von Prinz Connor I. (Zimmermann) und Prinzessin Lucy I. (Rettig) an.

Der Ort der Proklamation stehe leider noch nicht fest, informierte Maik Maevus, 1. Vorsitzender der Karnevalsjugend-Dortmund, auf Nachfrage des Nord-Anzeigers. Traditionell wird das Kinderprinzenpaar im Dortmunder Rathaus proklamiert. "Das ist aber aufgrund der Baustelle nicht möglich", so Maevus.

Fest steht aber: Die Proklamation wird umrahmt von einem stimmungsvollen karnevalistischen Programm von Kindern für Kinder. Und auch Eintrittskarten sind bereits zum Preis von 4 Euro im Ticketshop auf www.dortmunderkarneval.de erhältlich.