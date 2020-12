"Eving: Glück auf 2021!" - so hat der Evinger Geschichtsverein seinen Kalender für das nächste Jahr überschrieben.

Die 13 Kalenderbilder wurden von Mitgliedern des Geschichtsvereins aus dem fast 10.000 Bilder umfassenden Archiv des Vereins, genauer: aus der dem Verein überlassenen Sammlung van Elst, ausgewählt. Die oft erstmals veröffentlichten Schwarz-Weiß-Fotos im DIN A4-Querformat erinnern an die geschlossenen Zechen, die Straßen, die Kolonien und das Leben in Eving von der Industrialisierung bis in die 50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts.

Die ansprechenden, ästhetischen Kalenderbilder sind auf einem 14. Kalenderblatt in kurzen Texten erklärt und folgen dem Jahresablauf. Da ist es im Januar der Familienausflug auf dem zugefrorenen Dortmund-Ems-Kanal oder im Mai die Gruppe von Arbeitern, die 1903 die Straßenbahnweiche von der Chausseestraße (heute: Evinger Straße) zur Kaiserstraße (heute: Deutsche Straße) bauten, als Eving noch selbständig war und noch nicht zu Dortmund gehörte. Das Jahr endet auf dem Dezember-Blatt mit einem historischen Foto der evangelischen Kirche Lindenhorst, die durch den Einsatz Evinger Bürger*innen erhalten wurde.

"Der Kalender dokumentiert einen Teil des Lebens in Eving und den Willen der Evinger, zusammenzustehen und sich zu helfen, wenn es nötig ist", sagt Wolfgang Skorvanek, stellvertretender Vorsitzender des Evinger Geschichtsvereins.

"Der nur begrenzt verfügbare Kalender fand nicht nur die Anerkennung des nordrhein-westfälischen Heimatministeriums, sondern seine aufwendige Erstellung wurde auch vom Düsseldorfer Ministerium unterstützt", erklärt Wiltrud Lichte-Spranger, die Vorsitzende des Geschichtsvereins.

Weitere Informationen erteilt Wolfgang Skorvanek unter Tel. 0178-6265534.

Homepage:www.geschichtsundkulturverein-eving.de .