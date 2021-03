Ostern naht in riesen Schritten! Die Bäume fangen schon an, grün zu werden. In den Geschäften, welche wegen der Pandemie noch offen, türmen sich die Ostersüßigkeiten - auf guten Handel hoffend. Ostern ist ja auch der höchste christliche Feiertag, zelebriert wird die Auferstehung Jesu, wenngleich Weihnachten, als Jubiläum von dessen Geburt, im christlichen Abendland, aus welchen Gründen auch immer, die weitaus größere Bedeutung beigemessen wird.

Der legendäre Künstler & Journalist Tork Poettschke lässt derweil alles vorbeirauschen und anrollen. "Glückliche Eier - bleibt sauber", ruft er allen zu, welche wie er auf die schiefe Bahn gerieten. Seit knapp drei Jahren harrt Poettschke (40) wegen kleinerer Delikte in der Dortmunder LWL-Klinik Aplerbeck aus. Er genießt den All-Inclusive-Service, will ohne weitere Inzidenzen den Sprung zu mehr Lockerungen schaffen.

Poettschke: "Ziel ist eine adäquate Wohnheimunterbringung - wenn möglich weit weg von Dortmund, da hier zu viel passierte." Versorgung sei das Stichwort. Poettschke spielt mit dem Gedanken, über seine Betreuung Pflegestufe II zu installieren. "Meine Behinderung würde dies ermöglichen."

Desweiteren schreibt Tork Poettschke unverdrossen Bücher; rekordiert CDs - bei AMAZON zu haben. Erwähnenswert bleiben POETTSCHKES POST; VERWAHRTER 317; STAATENLOS; MARSCH; ISOLATION; CHESTER MÈRAULT etc., als wie zahlreiche lyrische Absonderungen. Tork Poettschke: "Bis, dannemanski, wir uns in Freiheit wieder sehen!"