Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation wird das alljährliche Michaelsfest auch in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form, sondern im „Kleinformat“ und coronakonform stattfinden. Dies hat Lutz Decking vom Gemeindeausschuss St. Michael Lanstrop mitgeteilt.

Das Gemeindefest startet am Sonntag, 26. September, um 11 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst unter dem Festzelt zwischen Kindergarten und Pfarrheim an der Steinhofstraße. Anschließend lädt die katholische Kirchengemeinde noch zu einem fröhlichem Beisammensein mit Gesprächen, Getränken und leckeren Grillwürstchen ein. "Alle sind herzlich eingeladen", so Decking.