An den nächsten drei Sonntagen im Rahmen des verlängerten Lockdowns, das heißt am 31. Januar, 7. und 14. Februar 2021, ist der Gottesdienstraum der Evangelischen Friedenskirchengemeinde Dortmund-Nordost im evangelischen Schalom-Zentrum, Buschei 94, in Scharnhorst-Ost jeweils von 10 bis 12 Uhr für Meditation und ein persönliches Gebet geöffnet. Es gelten die üblichen Corona-Schutzbestimmungen.