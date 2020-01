Mit der feierlichen Vergabe von gleich zwei ersten Plätzen, dotiert jeweils mit 500 Euro Preisgeld, an Dietmar Hartmann und Thomas Sperzel und des dritten Platzes an Hildegard Steinert und Adolf Diedrichs, die 200 Euro Preisgeld erhielten, hat das Stadtbezirks-Marketing Scharnhorst seinen dritten Wettbewerb "Scharnhorst-Ost im Licht" abgeschlossen.

Geehrt wurden die Sieger des Wettbewerbs um die besten und originellsten Weihnachtsbeleuchtungen an den Fenstern, Balkonen und in den Hausgärten der Großsiedlung im Advent 2019. Rund 60 Gäste nahmen an der Preisverleihung im Städtischen Begegnungszentrum teil.

Marion Hardt, Geschäftsführerin des Stadtbezirks-Marketings, moderierte den Abend und stellte gleich zu Anfang fest: „Die Jury war geplättet, was von den Teilnehmern alles aufgeboten wurde.“

Leuchtende Augen gab es dann nicht nur für Sieger und Platzierte. Als Anerkennung für den von den Kindern des Evangelischen Schalom-Kindergartens selbstgebastelten Weihnachtsschmuck erhielt der Kindergarten eine Prämie in Höhe von 150 Euro, die Kindergarten-Leiterin Dajana Nelz und Bärbel Mischalla entgegen nahmen.

Marion Hardt ergänzte: „Die sechsköpfige Jury aus Mitgliedern der Lenkungsgruppe hatte die Qual der Wahl, zwischen den vielen fantasievollen Lichtdekorationen eine Auswahl treffen. Es war so viel Gutes dabei, und es gab oft nur hauchdünne Unterschiede bei den Bewertungen.“

Belohnt wurden die Teilnehmer mit einer Verlosung von 25 Gewinnen, einem reichhaltigen Büfett und einem stimmungsvollen Musikprogramm des Duos Aciano mit Freya Deiting (Geige) und Sandra Wilhelms (Gitarre).

„Wir wollen mit dem Wettbewerb auch das Image von Scharnhorst aufwerten,“ sagte Marion Hardt. „Wer hier wohnt, weiß das Leben im Stadtbezirk zu schätzen. Die tollen Lichtbilder an den Fassaden in Scharnhorst-Ost gestalten die Bewohner selbst. Für sich und für die, die von draußen draufschauen. Jeder hat seine Freude daran. Darauf können wir in Scharnhorst stolz sein.“