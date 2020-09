Altes Wissen, Geschichten und Erfahrungen, die sich um Haus Wenge drehen. Im Mittelpunkt die Zeit, als das rote Schlösschen, das zum Kulturzentrum werden soll, noch ein adliger Gutshof inmitten eines bäuerlichen Dorfes war, vor allem die Jahre von 1930 bis 1960.

Kulturpädagogin Manuela Wenz als Autorin, Bezirksbürgermeister Heinz Pasterny und Verwaltungsstellenleiterin Marion Hardt vom Stadtbezirks-Marketing Scharnhorst, das das Projekt finanziert hat, überreichten heute (29.9.) vor Ort an der Alekestraße - und pünktlich zum Verkaufsstart - das 90-seitige Buch: an diejenigen elf Lanstroper Zeitzeug*innen, heute zwischen 68 und 87 Jahren alt, deren erzählte Geschichten und Erlebnisse darin dokumentiert werden. Sie haben in und um Haus Wenge Kindheit und Jugend verbracht, allein vier von ihnen sind auf Haus Wenge geboren und haben mit ihren Familien dort gelebt.

Liebevoll gestaltet und illustriert wurde das Werk von Grafikerin Astrid Halfmann.

Das Buch "Haus Wenge in Lanstrop - Erzählte Geschichte" ist zum Preis von 15 Euro ab sofort erhältlich in der Michael Apotheke, Färberstr. 23, und in der Kirchengemeinde St. Michael, Michaelstr. 2, in Lanstrop sowie in Scharnhorst-Ost in der Bibliothek Scharnhorst, Mackenrothweg 15, in der Volksbank-Filiale, Mackenrothweg 6, und in der Bezirksverwaltungsstelle Scharnhorst, Gleiwtzstr. 277.