Am Freitag, 21. Februar, um 17.30 Uhr, wird die Thomas-Busch-Band in ihrem Programm "Hilde kommt!" Chansons von Hildegard Knef in Scharnhorst neu aufleben lassen.

Thomas Busch - zusammen mit der Thomas-Busch-Band, in der unter anderem Jochen Schrumpf, der ehemaligen Leiter der Glen-Buschmann-Jazzakademie der Musikschule Dortmund, spielt - interpretiert in der Stadtteilbibliothek Scharnhorst bekannte und weniger bekannte Lieder der unvergessenen Hildegard Knef (1925-2002).

Seit Jahren interpretiert der Sänger und Schauspieler Thomas Busch Lieder der Knef. Jetzt hat er sich mit vier bekannten Musikern zusammengetan: Jochen Schrumpf (Gitarre), Robert Mayer (Klavier und Akkordeon), Rupi Schwarzburger (Bass) und Sven Petri (Schlagzeug). Sie haben die Lieder von Hildegard Knef neu bearbeitet und singen und spielen sie in anderem, neuen Gewand. Zusätzlich hat Thomas Busch auch eigene Songs komponiert und präsentiert sie im Stil von Hildegard Knef.

Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt: Anmelden!

Für das leibliche Wohl am Abend sorgt das Team des Begegnungszentrums Scharnhorst.

Weil die Anzahl der Sitzplätze begrenzt ist, wird um Anmeldung in der Bücherei, Mackenrothweg 15, unter Tel. 0231/50-28149 gebeten. Eintrittspreis: 12 Euro.