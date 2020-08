Die Lenkungsgruppe des Stadtbezirks-Marketings Scharnhorst lässt sich auch durch die Corona-Krise nicht davon abhalten, auch in diesem Jahr die Scharnhorst-Medaille zu vergeben.

Nunmehr seit 15 Jahren, seit 2005, wird das schmucke Stück, das in limitierter Auflage in der staatlichen Porzellanmanufaktur Meißen hergestellt wurde und auf der Vorderseite das Porträt Gerhard von Scharnhorsts zeigt, an verdiente Bürgerinnen und Bürger, die sich durch ihr Engagement um den Stadtbezirk verdient gemacht haben, verliehen.

Die Verleihung soll in diesem Jahr erfolgen am 12. November. "Selbstverständlich unter Einhaltung aller Abstands- und Hygienevorschriften", erläutert Marion Hardt, Geschäftsführerin des Stadtbezirksmarketings und Leiterin der Bezirksverwaltungsstelle Scharnhorst. Und: "Erstmals im Städtischen Saalbau, Gerader Weg."

Nun bittet die Lenkungsgruppe des Bezirksmarketings die Bevölkerung erst einmal wieder um die gewohnte Unterstützung. "Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, in Frage kommende Personen, die sich im oder um den Stadtbezirk Scharnhorst engagieren oder engagiert haben, schriftlich vorzuschlagen", so Marion Hardt.

Diese Vorschläge, die eine kurze Beschreibung des Engagements und Handelns der Personen beinhalten sollten, können bei der Geschäftsführerin des StadtbezirksMarketings Scharnhorst, Marion Hardt, in der Bezirksverwaltungsstelle Scharnhorst, Gleiwitzstr.277, 44328 Dortmund oder per E-Mail an mhardt@stadtdo.de bis zum 15. September 2020 eingereicht werden.