Es wird definitiv ein anderes Weihnachten. Auch der Pastorale Raum Kirche Dortmund-Nordost der katholischen Gemeinden im Stadtbezirk Scharnhorst hat sämtliche Gottesdienste in seinen Gemeinden Franziskus (Scharnhorst-Ost), Immaculata (Alt-Scharnhorst), Bonifatius (Kirchderne), Johannes Baptista (Kurl), Petrus Canisius (Husen) und Michael (Lanstrop) bis einschließlich 10. Januar abgesagt. Dies hat Pastoralverbundsleiter und Pfarrer Reinhard Bürger (Foto) mitgeteilt.

Gefällt worden sei die schmerzliche Entscheidung mehrheitlich angesichts anhaltend hoher Zahlen der Corona-Infektionen in Dortmund und der damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens nach gründlicher Beratung im Pastoralteam, im Vorstand des Pfarrgemeinderates und mit den Sprechern der Gemeindeausschüsse. Nur Beerdigungsgottesdienste als Trauerfeiern können unter Wahrung der geltenden Regeln mit kleiner Teilnehmerzahl in den Kirchen stattfinden, so Bürger.

"Ein freiwilliger Verzicht ist auch ein Signal"

"Wir haben uns die Absage nicht leicht gemacht. Es ist schon bisher viel Herzblut in die Vorbereitung der Weihnachtsfeiertage geflossen, viele ehrenamtlich Mitarbeitende haben die Feiern engagiert und gründlich geplant, über 1300 Menschen hatten sich in den sechs Kirchen zur Teilnahme angemeldet", ergänzt der Pfarrer.

Reinhard Bürger weiß: "Nicht alle werden diesen Schritt begrüßen, auch hier gibt es unterschiedliche Meinungen. Damit keine Spaltungen entstehen, ist es deshalb wichtig, auch die Position Andersdenkender zu respektieren. Wir sehen die Absage als ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit denen in der Gesellschaft, die vom Lockdown besonders betroffen sind. Ein freiwilliger Verzicht ist auch ein Signal an all diejenigen, die weiterhin die Gefährdung durch das Virus leugnen und damit auch andere gefährden."

Die Kirchen bleiben indes an den Feiertagen geöffnet; die genauen Zeiten sind dort aushängenden Plakaten und den Hinweisen auf der Homepage (www.kirche-dortmund-nordost.de) zu entnehmen. Hier sind auch ein ökumenischer Gruß zu Weihnachten, Impulse für eine Feier zu Hause, ein Video zur Weihnachtsgeschichte aus Lego, ein Geistliches Wort und Weihnachtsmusik der Musiker der Gemeinden zum Mitsingen zu finden.

Besonderer Dank geht, so Bürger, an die zahlreichen Engagierten, die bereits im Vorfeld viel Fantasie und Kraft in die Vorbereitung gesteckt haben, um an Weihnachten präsent zu sein.