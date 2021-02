Den Internationalen Frauentag am 8. März nehmen die Damen der Kirchderner Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) traditionell zum Anlass für ein Frauenfrühstück. Doch diesmal ist alles ganz anders...



"Bei jeder dieser schon seit Jahrzehnten durchgeführten Veranstaltungen gibt es neben einem gemütlichen umfangreichen Frühstück auch immer einen Gast, der zu einem frauen- oder sozialpolitischen Thema referiert und den Teilnehmerinnen anschließend für Gespräche zur Verfügung steht", erinnert die Karin Heiermann, Vorsitzende der Frauen in der SPD in Kirchderne. "Diese beliebte Veranstaltung hat seit jeher ihren festen Platz im Terminkalender vieler Kirchdernerinnen, aber auch bei Frauen aus der weiteren Umgebung.

Umso mehr bedauern es die AsF-Damen, dass das Frühstück in diesem Jahr erstmals ausfallen wird. Dabei sei der internationale Frauentag gerade jetzt sehr wichtig, betont AsF-Vorsitzende Karin Heiermann, denn in dieser Pandemie seien es in den meisten Fällen die Frauen, vor allem die Mütter, die die größte Last tragen. "Sie kümmern sich um die Kinder, das Homeschooling, daneben gehen viele einem Beruf nach und erledigen den Haushalt."

Diesem Thema hätten sich die AsF-Damen beim Frühstück zum Weltfrauentag gerne gewidmet. Doch wie schon im letzten Jahr, als die anderen beliebten AsF-Veranstaltungen abgesagt werden mussten, geben die AsF-Verantwortlichen dem gesundheitlichen Schutz aller selbstverständlich auch hier die absolute Priorität.

AsF-Damen blicken aber aber optimistisch auf das Jahr 2021

Die Kirchderner SPD-Frauen sind jedoch optimistisch, dass sie im Jahresverlauf 2021 doch wieder die ein oder andere Veranstaltung werden durchführen können. "In einem relativ kleinen Stadtteil wie Kirchderne sind es gerade Veranstaltungen wie der Markt der Möglichkeiten oder der Büchermarkt, die den Bürger*innen Gelegenheit geben, sich zu treffen und zu plaudern", so Karin Heiermann und ihre Mitstreiterinnen. "Und das fehlt den Menschen", wissen die AsF-Damen, die häufig angesprochen werden, wie und wann es mit Veranstaltungen weitergeht.

Auch die regelmäßigen AsF-Versammlungen können pandemiebedingt seit fast einem Jahr nicht stattfinden, die alljährliche Vorstandsklausur musste ebenfalls ausfallen.

Doch die AsF-Damen halten regelmäßigen Kontakt per Telefon oder Kurznachrichten. Zudem erhielt nun anlässlich des internationalen Frauentags jede der Vorstandsdamen ein kleines Präsent als Dank und Aufmunterung für das Durchhalten in dieser für alle Menschen nicht einfachen Zeit.

Jedenfalls wünscht die AsF Kirchderne allen Frauen einen schönen Frauentag am 8. März - und freut sich auf ein gesundes Wiedersehen bei einer der hoffentlich bald wieder stattfindenden Veranstaltungen.

Archivfotos: Schmitz