Bis zum Ende des Jahres und damit auch bis zur Pastoralverbunds-Fusion und zum Beginn des neuen Pastoralen Raumes Mengede-Eving sind keine Neueinstellungen im Pastoralverbund Eving-Brechten vorgesehen.

Im Norden. Nach dem Weggang von Vikar Dr. Johnson Chittilappilly zurück in seine Heimat Indien und dem Weggang von Gemeindereferentin Claudia Schmidt nach Dortmund-Brackel hat laut Veröffentlichung in den Pfarrnachrichten Monsigniore Andreas Kurte vom Erzbistum nach Gesprächen in Paderborn und einem Brief der Eving-Brechtener Pfarrgemeinderatsvorsitzenden in seinem Antwortschreiben u.a. folgende Auskunft gegeben:

Neuer Pastoraler Raum vor dem Start

Der Pastorale Raum, bestehend aus den jetzigen Pastoralverbünden Dortmund-Nord-West und Eving-Brechten, soll im kommenden Jahr an den Start gehen. Gemäß Einsatzplan für das pastorale Personal im Erzbistum Paderborn sind für diesen Raum 2,5 Priesterstellen sowie 1,5 Gemeindereferent/en/innen-Stellen vorgesehen. Mit Pfarrer Werning, Pfarrer Watzek und Pastor Kudla sind aktuell drei Priesterstellen besetzt. Dazu kommen die Stellen als Gemeindereferenten/innen mit den Gemeindereferenten Herrn Kohlenberg (100%) und Gemeindereferentin Frau Schneider, die zu 25 % im Pastoralverbund mitarbeitet und zu 50 % in der Krankenhausseelsorge tätig ist. Im Blick auf den Stellenplan 2024 hat der zukünftige Pastorale Raum Mengede-Eving den Personalschlüssel, der hier vorgesehen ist.

Darauf hingewiesen wurde zudem, dass es die Möglichkeit für Gemeindereferenten/innen gibt, eine besondere Initiative im Pastoralen Raum zu initiieren. In diesem Fall sei eine Ausweitung der Gemeindereferenten/innen-Stellen um 50 % möglich.