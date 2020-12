Trotz Corona und aller Einschränkungen lädt die katholische Lanstroper Kirchengemeinde St. Michael an Weihnachten und an Neujahr zum Krippenbesuch in ihre St.-Michael-Kirche, Michaelstr. 2, ein.



Geöffnet ist die Kirche hierzu am 1. Weihnachtstag, 25.12., sowie am 2. Weihnachtstag, 26.12.2020, sowie am Neujahrstag, 1.1.2021 jeweils von 14 bis 16 Uhr.

Zu beachten ist, dass die linke Kirchentür nur als Eingang und die rechte Tür nur als Ausgang benutzt wird. Zudem ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich und auf den notwendigen Abstand in der Kirche und vor der Krippe ist zu achten.