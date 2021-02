Das zweite "nordwärts"-Malbuch ist da: Kinder (und Jugendliche) können damit „neue“ und „besondere“ Orte im Dortmunder Norden entdecken.

Lernbauernhof in Derne, Fußballgolf in Eving

Projekt-Maskottchen Eisvogel "Nordbert" ist wieder im Dortmunder Norden unterwegs. Gemeinsam mit seiner Freundin Dora führt er durch das zweite "nordwärts"-Malbuch. Die beiden zeigen dabei beispielsweise das alte Wasserschloss Bodelschwingh, den Lernbauernhof Schulte-Tigges in Derne, die Fußballgolf-Anlage in Eving oder den Boulevard der Kinderrechte in Mengede.

Auf diese Weise können Kinder und Jugendliche vielleicht bisher unbekannte Orte ganz einfach von daheim entdecken und viele spannende Dinge über die eigene Stadt erfahren. Sobald es die Corona-Pandemie zulässt, können die Orte natürlich auch bei einem Ausflug mit den Eltern oder Großeltern besucht werden.

Die Kinder können alle Orte aus- und weitermalen sowie selber kreativ werden. Und auch einige Rätsel gibt es zu lösen.

 Das Malbuch ist bei der städtischen Koordinierungsstelle "nordwärts" erhältlich. Hierzu einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Malbuch“ an nordwaerts@dortmund.de schicken oder telefonisch melden unter Tel. 0231/50-10039.

 Homepage: https://www.dortmund-nordwaerts.de/