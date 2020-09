Problemlos ins Naturmuseum: Die städtischen Seniorenbüros unterstützen ab sofort Ältere ohne Internetanschluss und Senioren, die bei der Online-Buchung Hilfe benötigen.

Der Eintritt in das neu eröffnete Naturmuseum an der Münsterstraße 271 am Rande Evings ist zwar frei, allerdings müssen sich die Besucher*innen vorab ein Ticket für ein bestimmtes Zeitfenster reservieren.

Die Seniorenbüro-Mitarbeiter*innen in allen zwölf Stadtbezirken helfen gerne, Tickets zu bestellen und auszudrucken. Sie öffnen coronabedingt für Beratungen montags bis freitags nach telefonischer Terminvereinbarung.

Einen Überblick über die Seniorenbüro-Standorte, Adressen und Telefonnummern gibt es unter www.seniorenbueros.dortmund.de oder unter Tel. 0231/50-0.

Das Naturmuseum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Webseite für kostenlose Tickets: www.naturmuseum-dortmund.de.