Freitag, 08. Oktober 2021, 19 Uhr

Chancen-Café 103, Oesterholzstraße 103, 44145 Dortmund

„Everytime we come different“ – Dacosta David ist ein Veteran der deutschen Reggae-Szene. Begonnen hat er als Teil der Band Adissa, und aufgrund seiner Kreativität und Vielfältigkeit als Sänger und Produzent hat er bereits mit vielen Künstler*innen (u.a. UB40, Joseph Cotton) zusammengearbeitet.

Aktuell befindet sich David in einer Phase der musikalischen Neufindung und bringt mit Levi Maeka und Original Béla zwei junge Künstler mit. Zusammen präsentieren sie auf der Nordstadt Session im Chancen-Café 103 eine Zeitreise durch den Reggae, bringen positive Texte und eine Roots-lastige Baseline an den Start.

Aufgrund der aktuellen Einschränkungen des sozialen Lebens ist die Besucher*innenzahl des Chancen-Cafés 103 begrenzt. Um Anmeldung wird gebeten: info@borsig11.de. Bei gutem Wetter findet die Nordstadt Session im Außenbereich statt. Der Opener ist unabhängig von der Wetterlage im Livestream zu sehen.

Livestream >> www.facebook.com/watch/ChancenRaum103

Die Dortmunder Nordstadt Session ist eine Institution für die freie Musikszene im Ruhrgebiet. Seit 2017 treffen sich Musiker*innen der Region Freitags im Borsigplatz-Quartier, um gemeinsam zu improvisieren. Die musikalische Mischung ist so bunt wie die Bevölkerung des Stadtteils, der seinen ganz eigenen Sound kreiert.

Die Nordstadt Sessions sind ein Projekt von Julia Rumi / Machbarschaft Borsig11 e.V. im Rahmen des Programms Salām 103, mit freundlicher Unterstützung der Kulturmeile Nordstadt, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, von Interkultur Ruhr und vom Kulturbüro Dortmund, realisiert mit den Chancen der Bewohner*innen des Borsigplatz-Quartiers. www.borsig11.de