Wegen der in jedem Fall bis Ende Januar entfallenden Gottesdienste lädt der Pastorale Raum Kirche Dortmund-Nordost für das persönliche Gebet zumindest stundenweise in seine "Offenen Kirchen" in den sechs katholischen Gemeinden ein:

St. Bonifatius, Kirchderne, sonntags von 10 bis 12 Uhr;

Franziskus, Scharnhorst, sonntags und donnerstags jeweils von 10 bis 12;

St. Immaculata, Alt-Scharnhorst, sonntags von 11 bis 12 Uhr und mittwochs von 13 bis 15 Uhr;

St. Michael, Lanstrop, sonntags von 14 bis 16 Uhr;

St. Johannes Baptista, Kurl, sonntags von 9.30 bis 12 Uhr, mittwochs von 15.30 bis 17.13 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr;

St. Petrus Canisius, Husen, sonntags von 9.30 bis 11 Uhr.