Bei der gestrigen "Nacht der Bibliotheken" in Dortmund hat sich auch die Stadtteilbibliothek Mengede in digitaler Form beteiligt und ein Video präsentiert, in dem die Scharnhorster Malerin und Autorin Bruni Braun aus ihrem neuen Buch "Kulinarische Kunstobjekte mit Gedichten gegen Corona-Blues" (der Nord-Anzeiger und der Lokalkompass berichteten) gelesen hat.

Darin präsentiert Braun ihre u.a. für die Veröffentlichung im Nord-Anzeiger entwickelten Food Art-Kunstobjekte mit Texten, meist Gedichten, zur Erheiterung der pandemiegeplagten Leser*innen.

Auf dem YouTube-Kanal "Mitmischen 2021" der Stadt-und Landesbibliothek Dortmund ist das Video nach Brauns Angaben noch bis zum 15. April abrufbar.

Der direkte Link lautet: www.youtube.com/channel/UC0DPAlg7euVl4JugauOuasg.