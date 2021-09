vorab: einen ähnlichen Artikel gab es schon unter Lünen.

Kreuz - Strich - Vau = 14???

Also es ist nichts anderes als Ludwig der XIV. gemeint. Die Unwissenden sollen nicht bloßgestellt werden, so wird die Entscheidung einiger Pariser Museen, keine römischen Zahlen mehr zu verwenden, in einem Artikel der "Tagespost" begründet. Hier im Lokalkompass greift "Franz B. Firla" das Thema auf. Kennen Sie sie noch, die römischen Zahlen? Dann können Sie gleich durchstarten und Ihre Kenntnisse überprüfen: "Römische Zahlen umwandeln" und für die Rückrichtung "in römische Zahlen umformen".

Allgemeinbildung:

Eine kurze Erklärung für all diejenigen, die sich nicht mehr ganz sicher sind, wie es mit den römischen Zahlen war oder die vielleicht ihre Kinder oder Enkel in das Geheimnis von Kreuz-Strich-Vau einweihen möchten. Für mich gehört das zur Allgemeinbildung, kommt häufig genug an Kirchen, Uhren und alten Gebäuden vor. Und ganz schnell wird aus Kreuz-Strich-Vau die 14.

Ludwig der XIV. - der Sonnenkönig

Wie römische Zahlen gebildet werden:

Römische Zahlen haben keine Stellenwerte wie wir es vom Zehnersystem kennen, sondern bestehen aus Grundzahlen:

I = 1; X = 10; C = 100 und M = 1000 sowie Zwischenzahlen V = 5; L = 50 und D = 500.

Mit diesen Zahlen werden nun durch Addition und Subtraktion alle Zahlen gebildet. II sind also 2; und XX sind 20; also MMXXI=2021.

Dazu gibt es noch ein paar Regeln:

man beginnt immer mit dem größten Zeichen, also XV=15 und nicht VX

es dürfen maximal 4 gleiche Zeichen nebeneinander stehen, also IIII geht nicht daher IV=4 und da sind wir bei der nächsten Regel

steht links ein kleineres Zeichen, so subtrahiert man, also IX=10-1=9 oder wie oben IV=5-1=4

Damit können Sie im folgenden Bild auch schon den "Fehler" finden:

Übung macht den Meister:

Jetzt kann es losgehen, probieren Sie aus, ob Sie die Zahlen lesen können. Unter dem folgenden Link können Sie es kostenlos online üben, "realmath" sei dank. Viel Spaß dabei und vielleicht knacken Sie ja den Highscore. Die Rückrichtung gibt es natürlich auch: "umwandeln".

Weitere Regeln:

Wer es noch genauer wissen will, denn es gab keine 0 bei den Römern und es gibt noch weitere Regeln, der sei an "wikipedia" verwiesen.